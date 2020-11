Capitale Cultura 2022, Trapani nel patto tra finaliste per “unire le forze”

A partire da una proposta lanciata durante l’evento Lubec di quest’anno, Cultura Italiae si è fatta promotrice di un percorso che metta in rete tutte le dieci città finaliste per Capitale della Cultura 2022 al fine di presentare un progetto unico, in un momento così difficile per la cultura in cui occorre unire le forze per fronteggiare in modo nuovo la crisi aperta dall’emergenza Covid.

“Confermo la disponibilità di Trapani a sostenere questa proposta – afferma il sindaco Giacomo Tranchida -. Rinnovo la volontà a condividere un patto per la cultura che unisca le 10 finaliste in una rete di solidarietà e aiuto reciproco. E’ un modo di vedere la cultura e la cultura per la città e per il Paese che è già implicito nella visione e nella strategia che Trapani ha disegnato per la sua candidatura. Questo è il momento di tifare insieme e di lavorare insieme per la Cultura italiana. Trapani c’è”.