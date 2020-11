Covid: in Sicilia 1.422 nuovi casi per 7.422 tamponi, in Italia +33.979

Nuovi dati sull’emergenza Coronavirus in Sicilia aggiornati ad oggi, domenica 15 novembre. I nuovi contagi registrati sono 1.422 e il totale da inizio epidemia sale a 41.532. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.416. Attualmente sono positive 28.807 persone, con un’aumento di 1.001 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Si registrano 36 decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 896. I guariti ammontano a 11.829, 385 in più rispetto alle ultime 24 ore. Degli attuali positivi, 1.476 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 217 persone sono in terapia intensiva (+2). Questi i dati in Italia, in cui oggi, si registrano 33.979 positivi in più: • Attualmente positivi: 712.490

• Deceduti: 45.229 (+546)

• Dimessi/Guariti: 420.810 (+9.376)

• Ricoverati: 35.469 (+765)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.422 (+116)

• Tamponi: 18.878.386 (+195.275) Totale casi: 1.178.529 (+33.979, +2,97%) Qui è possibile sempre monitorare l'emergenza Covid-19: http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1