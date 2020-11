Tamponi drive in: in Provicia di Trapani prima giornata con 152 positivi

Nella prima giornata di screening per individuare i casi di Covid-19, in tutti i “drive in” allestiti in Provincia di Trapani con personale medico addetto ad effettuare i tamponi alla popolazione scolastica degli istituti secondari di primo grado, si registrano nuovi casi.

In particolare sono 152 i positivi nuovi, come da risultati dai tamponi effettuati nei comuni del trapanese in cui sono stati allestiti i punti, comuni con più di 10mila abitanti.

Il dato è ancora parziale, in quanto domani, 15 novembre, si terrà la seconda giornata di tamponi. In totale nella giornata di sabato sono stati effettuati 9.520 test a studenti delle scuole medie, famiglie e personale scolastico. I 152 positivi sono così distribuiti:

Trapani 1.111 test, 14 positivi, Alcamo 1.104 test, 10 positivi, Erice 816 tamponi, 6 positivi, Paceco 654 test, 9 positivi, Campobello di Mazara 584 test, 13 positivi, Partanna 622 test, 26 positivi, Castelvetrano 597 test 17 positivi, Marsala 1.557 test, 14 positivi. Mazara 1.484 test, 39 positivi. Salemi 991 tamponi, 4 positivi.