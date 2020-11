Rcs Marsala: “Utilizzare le guardie mediche per fare i tamponi”

“La sanità è un settore complesso, delicato. Complessità ma anche emotività, perché la salute è il bene primario e la popolazione è sensibile a quanto succede attorno a questo settore, il coinvolgimento è molto forte Lo afferma Antonella Morsello referente per Marsala della Rete Civica Salute -. Quale è il ruolo delle guardie mediche in tempi di coronavirus? Corre voce che non servono a niente. Perché non vengono utilizzati negli ospedali dove mancano medici e utilizzarli per fare i tamponi e aiutare in questo momento di crisi sanitario?