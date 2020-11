Più sicurezza per gli edifici scolastici del trapanese: il commissario Cerami annuncia investimenti per 48 milioni di euro

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Raimondo Cerami, comunica che ha inviato agli Ufficio Regionali un apposito programma per migliorare la qualità delle arterie viarie e garantire una maggiore sicurezza degli edifici scolastici in favore dei giovani studenti.

Investimenti per quasi 48 milioni di euro in cinque anni: questo prevede il programma inviato lo scorso 30 ottobre dal Libero Consorzio comunale all’Assessorato regionale alle Autonomie locali e agli assessorati regionali alle Infrastrutture e alla Pubblica istruzione per la relativa approvazione.

“Il programma predisposto dai settori Edilizia Scolastica e Infrastrutture – afferma il commissario Cerami – prevede interventi di progettazione e lavori per adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale di alcuni istituti scolastici di proprietà del Libero Consorzio e lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali”.

Il commissario del Libero Consorzio ricorda che per il 2020 sono stati già approvati interventi per circa 2 milioni di euro da utilizzare per le strade provinciali che insistono nel territorio del Comune di Pantelleria e due interventi sulle istituzioni scolastiche IISS “Mattarella Dolci” di Castellammare del Golfo e Istituto tecnico Agrario “Damiani” di Marsala.. Dal 2021 al 2025 l’importo richiesto ammonta ad 9.133.000 € per ogni annualità che comprende sia gli interventi per le strade provinciali che per l’edilizia scolastica. I lavori programmati, nel quinquennio, riguarderanno nel campo dell’edilizia scolastica il Liceo Scientifico “Cipolla” e il Liceo Classico “Pantaleo” di Castelvetrano, mentre in materia di viabilità interesseranno diverse strade provinciali di rilevante importanza da un punto di vista dei collegamenti tra i diversi territori comunali.

Cerami evidenzia, infine, che, una volta approvato il piano di investimenti da parte degli assessorati della Regione competenti per materia, vi saranno importanti ricadute per tutto il territorio provinciale, non soltanto sotto l’aspetto della sicurezza ma anche in termini socio-economici.