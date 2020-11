Destinazione Turistica Marsala, pubblico e privato per fare rete. Incontro con gli operatori

“Abbiamo voluto ascoltare le proposte degli addetti ai lavori su servizi e promozione per contribuire a fare di Marsala una vera e propria destinazione turistica. Valuteremo a breve gli strumenti più utili per istituzionalizzare questa collaborazione più stretta e operativa, in linea con il programma del sindaco Massimo Grillo”. Lo afferma l’assessore Oreste Alagna che ieri, nel Complesso San Pietro, ha incontrato alcuni operatori turistici e che, ad apertura dei lavori, ha anche illustrato alcune attività in corso avviate fin dall’insediamento dell’Amministrazione e a cui ha collaborato anche Salvatore Ombra, componente della governance amministrativa e Presidente di Airgest, società che gestisce l’aeroporto di Birgi.

Presenti il vicesindaco Paolo Ruggieri e il vicepresidente del Consiglio comunale Eleonora Milazzo, nonchè il consigliere Leo Orlando, sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni Proloco Marsala 2.0 MTT (Mario Ottoveggio), MAC (Gregorio Caimi), AST Marsala (Nicola Licari), ASMAP (Francesco Alagna), ASTS (Luigi La Barbera), ASE Marsala (Fabio Alba) e Nonovento (Achille Sammartano). È stato un costruttivo momento di confronto su temi attualissimi e per un settore fortemente penalizzato dalla pandemia in corso. Sono stati gli stessi operatori ad illustrare il progetto che vuole avviare una sinergia pubblico-privato per migliorare l’offerta turistica, proponendosi altresì di gestire professionalmente la “Destinazione Turistica Marsala”. Nel corso dell’incontro è stato effettuato un collegamento in videoconferenza con Marcello Comanducci e Rodolfo Ademollo, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione “Arezzo in Tour”, che hanno illustrato la progettualità realizzata in Toscana.