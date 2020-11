Alla Libera Orchestra Popolare di Marsala una chitarra elettrica donata in ricordo del Maestro Bajardi

Una importante donazione alla Libera Orchestra Popolare, progetto nato dal Circolo Libera di Marsala per avviare un processo di inclusione tra cittadini e migranti nel Centro Sociale di Sappusi. Un segnale importante con una doppia valenza: il periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando che ha fermato la musica, le attività teatrali e culturali, nonchè il ricordo di un amico.

Marcello e Gianfranco Buffa

Il musicista marsalese Gianfranco Buffa, che da anni vive e lavora a Montpellier, in Francia, assieme al figlio Marcello, hanno donato una chitarra elettrica alla Libera Orchestra Popolare in ricordo del Maestro Marcello Bajardi, scomparso poche settimane fa dopo una lunga malattia.

Salvatore Inguì con Marcello Bajardi

Un gesto generoso e specifico, così come racconta il rtesponsabile provinciale di Libera, Salvatore Inguì: “Gianfranco ed il figlio Marcello erano più che amici del Maestro Marcello Bajardi, che adesso ride e scherza in una qualche dimensione parallela a questa vita. Il maestro Marcello Bajardi era un fan di Jimi Hendrix (ma anche Jimi era un fan del Maestro Marcello Bajardi), per questo Gianfranco ed il figlio Marcello hanno voluto che la Libera Orchestra Popolare ricordasse il caro amico maestro donando una chitarra tipo quella di Hendrix… E appena finisce il periodo di Coronavirus e riprenderemo a suonare, faremo proprio un pezzo di Hendrix e lo dedicheremo a Gianfranco, al figlio Marcello e all’amico Bajardi, il quale da lassù apprezzerà la “prima” chitarra dell’Orchestra e si rotolerà sulle nuvole per le risate…”, rivolgendo un saluto alla moglie di Bajardi, Pippa Nicotra.