Marsala: iniziato lo screening anti-Covid in drive in allo Stadio, tante auto in fila

E’ iniziato da un paio di ore lo screening anti-Covid, tramite i tamponi in drive in. Presenti Protezione Civile, Vigili urbani, Croce Rossa Italiana e diversi medici che in zona Stadio Municipale “N. Lombardo Angotta”, stanno procedendo ad effettuare i test nasali a tutta la comunità scolastica (studenti delle Superiori, famiglie e personale scolastico) di Marsala e Petrosino.

Sono tante le auto in coda, man mano che procedono il personale medico effettua i tamponi e poi le vetture stazionano in un piazzale di sosta in attesa dell’esito immediato.

Se dovessero risultare dei positivi scatta il Protocollo con l’Asp.