Tamponi, anche studenti e famiglie petrosilene devono recarsi in zona Stadio a Marsala

Su iniziativa della Regione Siciliana con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e con il supporto dei comuni di Petrosino e Marsala, domani e domenica verrà eseguito uno screening gratuito su base volontaria per gli studenti degli istituti superiori dei due territori, per i loro familiari e per il personale scolastico. I test verranno eseguiti in modalità “drive in” (con le auto) nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Marsala (zona Stadio Municipale) con ingresso da Via degli Atleti.

Gli studenti, i familiari e il personale scolastico dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ruggiero D’Altavilla” sede di Petrosino potranno recarsi al “drive in” nella giornata di domenica (8 novembre), dalle ore 14 alle ore 18.

E’ necessario portare con sé un documento di identità e una penna per la compilazione dei moduli che verranno distribuiti direttamente nelle auto in fila dal personale addetto.