Che fine hanno fatto i Jalisse? Ancora “fiumi di parole”?

“Voglio emozionarmi ancora” è il nuovo album dei Jalisse

Tornano i Jalisse, il duo che nel 1997 vince Sanremo con “Fiumi di parole”. Un nuovo album per loro con dieci canzoni per altrettanti stati emotivi. Le note e le parole di queste canzoni sono state scritte durante il lockdown. Il titolo dell’album è ‘Voglio emozionarmi ancora’ e sarà disponibile dal 13 novembre, anticipato dal singolo omonimo in uscita venerdì 6 novembre.

“L’album, tutto realizzato in casa e bottega, è stato scritto durante il lockdown”, spiega il duo vincitore all’agenzia ANSA.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci fanno coppia anche nella vita e hanno scritto, arrangiato, suonato, cantato e prodotto l’intero album. Hanno già pubblicato il primo singolo lo scorso luglio, dal titolo ‘Non aver paura di chiamarlo amore’.

Durante il lockdown, i Jalisse hanno fatto compagnia a chi era chiuso in casa con delle dirette video in streaming #Casaebottega Jalisse e con il format radiofonico Localitour d’Autore.

Fra i temi trattati dall’album un ruolo importante ha quello della famiglia.

“Vogliamo evidenziare le cose semplici della vita, le storie che ti danno il brivido, che ti scaldano e che – spiegano i Jalisse – troppo spesso dimentichiamo per colpa delle nostre paure e del poco tempo che dedichiamo a noi”.