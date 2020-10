Giovane per terra in via Garibaldi, si sveglia e dà in escandescenze: intervengono i Carabinieri

Momenti di caos nel tardo pomeriggio di oggi in via Garibaldi. Protagonista dell’episodio un giovane immigrato, che si trovava riverso per terra, probabilmente privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Nel momento in cui si è svegliato pare che il ragazzo, probabilmente in stato di alterazione, sia andato in escandescenze. Nelle vicinanze si è concentrato un capannello di curiosi, richiamati da quanto stava avvenendo. La vicenda pare essersi risolta senza particolari conseguenze. Non trova conferma la voce circolata inizialmente, a proposito di una tentata rapina. La sensazione, a detta di residenti e avventori del centro storico, è che la chiusura dei locali alle 18 per effetto dell’emergenza epidemiologica, stia condizionando il clima che si respira in città nelle ore serali, consigliando di anticipare l’orario di rientro a casa per non incorrere in situazione spiacevoli.