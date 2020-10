Consiglio comunale di Marsala intervengono i vertici regionali dell’Udc

Con il formale insediamento del Consiglio comunale, l’Udc porta a Sala delle Lapidi tre consiglieri comunali Eleonora Milazzo, Oreste Alagna e Michele Accardi. “Le annunciate dimissioni da consigliere dell’assessore Alagna, al fine di poter svolgere più proficuamente la sua attività in seno alla Giunta Grillo, consentirà l’elezione di Gaspare Di Girolamo, a cui vanno gli auguri di buon lavoro”, affermano in una nota Eleonora Lo Curto e Mimmo Turano deputati dell’Udc della provincia di Trapani.

“Siamo fieri di aver costruito questa squadra – perché Marsala è una città importante e merita impegno serio e costante, quello che certamente sarà espresso dal gruppo consiliare, ma anche da quanti candidandosi nell’Udc hanno reso possibile questo eccellente risultato e che continueranno a far parte della squadra dando un contributo importante. Un augurio di buon lavoro lo rivolgiamo anche ad Oreste Alagna, che è e resterà il nostro rappresentante in Giunta e al quale manifestiamo il nostro apprezzamento per il lavoro che ha già iniziato e che certamente continuerà a svolgere con profitto per il governo della Citta di Marsala”.

Anche i consiglieri eletti nella lista affermano che, “per quanto ci riguarda – sapremo fare squadra tra noi, il nostro assessore di riferimento Oreste Alagna, al quale rinnoviamo la nostra fiducia, e l’Amministrazione tutta. Agiremo anche, con spirito solidare e in modo sinergico e costruttivo, con le altre forze politiche presenti a Sala delle Lapidi, forti del consenso ricevuto e al contempo consapevoli della responsabilità di cui si dovrà rendere conto proprio ai cittadini”.