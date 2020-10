Trapani: buoni spesa nei supermercati e proroga del suolo pubblico al 31 dicembre

Con la Deliberazione di Giunta Comunale N. 323 del 23/10/2020, l’Amministrazione Comunale di Trapani ha prorogato le agevolazioni per l’occupazione del suolo pubblico fino al 31/12/2020. Al fine di ottenere tale proroga, le imprese devono far pervenire al Servizio SUAP mediante pec all’indirizzo suap@pec.comune.trapani.it, una comunicazione allegando all’uopo dichiarazione sostitutiva atto di notorietà su apposito modulo allegato al presente avviso.

Per quanto attiene alle nuove istanze di occupazione di suolo pubblico, le stesse possono essere inviate al Servizio SUAP a mezzo portale “impresainungiorno” corredate della documentazione di cui all’art. 2 del vigente Regolamento Arredo Urbano.Si avverte che ai sensi dell’art.109 del D.L. n.104/2020 le attività di somministrazione di cui all’art.5 del L. 287/91 (ristoranti, bar, pub, etc.) fino al 31/12/2020 sono esonerati dal pagamento della Tosap. Sul sito istituzionale sono reperibili i moduli per la richiesta.

Inoltre sono in distribuzione presso i supermercati convenzionati, i buoni spesa relativi alla donazione di € 100.000 ricevuta dal comune di Trapani dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.

I buoni del valore di 30, 60 e 90 euro, concessi secondo il numero dei minori presenti nel nucleo familiare, sono destinati a coloro che hanno beneficiato dei buoni spesa di cui all’ordinanza della Protezione Civile di marzo 2020 e che ad oggi risultano avere ancora i requisiti da confermare, comunque, all’atto del ritiro con la sottoscrizione di una dichiarazione.



“Ringraziamo pubblicamente la Fondazione Terzo Pilastro per la generosità dimostrata e messa in campo in questa difficile situazione socioeconomica che rischia di aggravarsi ancora con il diffondersi della pandemia – afferma il vice sindaco Abbruscato -. Attiveremo altre iniziative per andare incontro alle esigenze dei più deboli e cogliamo l’occasione per sensibilizzare all’umana solidarietà che i Trapanesi hanno già dimostrato durante la scorsa primavera”.