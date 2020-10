Coronavirus: 22 mila nuovi positivi in Italia, 860 in Sicilia

Quasi 22 mila nuovi contagi in più in Italia, 860 in Sicilia. Questi i numeri aggiornati del Ministero della Salute ed elaborati dalla Protezione Civile in merito all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Preoccupante il dato nazionale sui decessi, che nelle ultime 24 ore sono stati 221. Sempre più allarmante la situazione in Lombardia, dove si contano oltre 5 mila positivi in più. A seguire Campania (2761), Piemonte (2458), Lazio (1993) e Toscana (1823).

In Sicilia si sono registrate 61 guarigioni e 55 nuovi ricoveri, che fanno lievitare il totale a 803. Superata “quota cento” per quanto riguarda le degenze in terapia intensiva (103). I tamponi processati sono stati 7324.

Questo il report dei nuovi contagi nelle nove province siciliane: 3 ad Agrigento, 45 a Caltanissetta, 196 a Catania, 15 a Enna, 53 a Messina, 345 a Palermo, 35 a Ragusa, 30 a Siracusa, 138 a Trapani.