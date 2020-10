Incontro tra il sindaco di Marsala e il Commissario dell’ex provincia

Lunedì 26 ottobre si è svolto a Trapani un incontro istituzionale tra il nuovo sindaco di Marsala Massimo Grillo e il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani Raimondo Cerami.

L’incontro, come si legge in una nota diffusa dall’ex provincia ha segnato l’avvio di un percorso di collaborazione su alcune questioni che interessano la comunità marsalese e che richiedono l’impegno di entrambi gli Enti in materia di edilizia scolastica, viabilità, turismo, tutela e valorizzazione ambientale della Riserva dello Stagnone.

Al termine dell’incontro è stato deciso che le linee programmatiche delineate sommariamente in questo primo confronto formeranno presto oggetto di approfondimenti tecnici specifici.

“Il commissario Cerami – si legge nel comunicato ufficiale – confida nella indiscussa esperienza politica del neo Sindaco di Marsala affinché gran parte delle problematiche rimaste finora irrisolte, soprattutto in materia di edilizia scolastica, possano trovare una concreta risoluzione, consapevole che l’attuazione delle strategie di sviluppo su tutto il territorio provinciale, utilizzando soprattutto i fondi nazionali e regionali, sarà possibile soltanto attraverso il coordinamento e la cooperazione del LCC con tutti i Comuni e gli altri attori del territorio”.