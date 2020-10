Nuovo furto al Liceo Pascasino di Marsala, questa volta nella sede di via Vaccari

Ancora un furto al Liceo Pascasino di Marsala. La Scuola Superiore diretta da Anna Maria Angileri è stata nuovamente presa di mira da ignoti che, questa volta hanno fatto il loro ingresso illecitamente questa notte, nella sede di via Vaccari, traversa della centralissima via XI Maggio. Poche settimane fa, il Liceo aveva subito un grosso furto di computer, ben 19 pc erano stati rubati dall’Aula Multimediale della sede centrale di via Falcone, a Sappusi.

Anche qui dei malviventi erano entrati di notte e con alcuni mezzi atti allo scasso, avevano completamente divelto la porta come se sapessero indirizzarsi proprio nell’Aula più ricca di strumentazioni. Un danno ingente, considerato che erano stati acquistati con fondi europei e progetti per cui la scuola si era spesa molto in termine di risorse professionali. Questa volta, nella sede di via Vaccari, hanno portato via due stampanti dalla stanza della Segreteria che, come per i 19 pc, non sono proprio degli strumenti facili da trasportare. Il tutto senza che qualcuno se ne accorgesse. E’ stato il personale scolastico che, all’ingresso a scuola stamani, si è accorto del furto. Anche in questo caso ci sarà una denuncia. Privare gli studenti in un momento così delicato per la didattica con l’emergenza Coronavirus, di importanti mezzi, è un gesto davvero vile ed allarmante altresì da un punto di vista sociale.