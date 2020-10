Ennesimo suicidio da quando è iniziato il lockdown.

Si è tolto la vita un piccolo imprenditore, dentro il suo bar e sala giochi.

Il tragico evento ha come protagonista un uomo di 51 anni di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, molto conosciuto in cittá anche nell’ambiente sportivo, nel calcio giovanile.

La scoperta è stata fatta stamani.

Lascia la moglie e i 3 figli.