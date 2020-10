Firmato il nuovo Dpcm, cosa cambia. In Sicilia resta il coprifuoco 23-05

Nella notte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure urgenti anti Covid: entra in vigore lunedì 26 ottobre e resta valido fino al 24 novembre. Questo decreto dovrà essere integrato – da quanto si evince – con le più restrittive misure previste dalle regioni come coprifuoco. In questo caso, in Sicilia, dalle 23 alle 5 del giorno successivo che dovrebbe restare in vigore.

QUI IL DPCM:

Le novità:

– fissata alle 18 la chiusura dei locali pubblici. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti possono rimanere aperti.

– la scuola: «L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza (…), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività»

– gli spostamenti tra Regioni restano liberi

– i trasporti pubblici: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute»

– le piscine, le palestre e i centri benessere vengono chiusi

– sospese le attività anche di cinema e teatri