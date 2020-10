I Garibaldi’s Watchers incontrano online l’ambasciatore Edbiling

Si è tenuto giovedì scorso il dialogo pubblico con l’Ambasciatore tedesco in Italia Victor Edbiling. Il team “Garibaldi’s Watchers” del Commerciale di Marsala ha interagito attivamente ponendo quesiti in ambito di neutralità climatica, con la prospettiva di trasformare le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità in tutti i settori economici, rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti. Il team ha già aderito al climate strike lanciato da Greta Thumberg e alla campagna “M’illumino di meno” per ridurre le emissioni di Co2.

Altre domande hanno riguardato “Rilancio e non ricostruzione” dell’Europa, la pandemia da COVID 19 e come la Germania abbia affrontato la prima fase dei contagi; la necessità di una politica UE comune. “Ringraziamo la dott.ssa Marta Ferrantelli per aver creduto in noi e per averci offerto questa importante occasione per diventare cittadini europei consapevoli – affermano gli studenti dell’ITet -. Ringraziamo l’ambasciatore per aver dato pazientemente risposta ai nostri quesiti, nonché la docente tutor del progetto e la nostra dirigente Loana Giacalone, sempre attente a fornirci nuovi stimoli culturali”.