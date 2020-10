Accordo Italia-Libia sul rilascio dei detenuti? Quinci: “Il Ministro Bonafede ha smentito”

Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci smentisce l’esistenza di un accordo tra Italia e Libia per il rilascio dell’equipaggio sequestrato ai primi di settembre. La notizia era passata nel corso di un servizio mandato in onda durante la trasmissione Le Iene.

«Non c’è nessun accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e lo Stato della Libia per lo scambio di detenuti. Me lo ha confermato al telefono il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a seguito delle polemiche che si sono scatenate per il servizio delle “Iene” andato in onda mercoledì scorso. Spero di tornare presto a Roma per stare accanto ai familiari dei pescatori sequestrati i quali continuano a presidiare senza sosta Piazza Montecitorio, in attesa di notizie confortanti sui propri familiari. Coglierò l’occasione per chiedere un incontro al Ministro Bonafede al fine di fare maggiore chiarezza sulle polemiche di questi giorni e per meglio rassicurare i familiari».