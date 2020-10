Disinfezione, derattizzazione e sanificazione ad Alcamo: le giornate e gli orari

L’ufficio Servizi Ambientali rende noto che, nelle giornata del 30 ottobre, la ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. Sas incaricata dal Comune provvederà ad effettuare la disinfezione di tutto il territorio comunale dalle ore 23 alle 6.

La stessa ditta, dal 26 al 29 ottobre, effettuerà il servizio di derattizzazione su tutto il territorio comunale, dalle 6 alle 15, con il seguente calendario:

26 Ottobre: Quartiere Maria Ausiliatrice – Corso Dei Mille – S. Anna – Via Kennedy – dal Viale Europa verso Monte Bonifato – Via per Camporeale

27 Ottobre 2020: Viale Italia – Porta Palermo – da Corso VI Aprile a Viale Europa

28 Ottobre 2020: da Corso VI Aprile a Via Ugo Foscolo – Piazza Bagolino – Corso Gen. Dei Medici – Zona Santuario – Cimitero

29 Ottobre 2020: Contrada Virgini – C/da Pigna Don Fabrizio – C/da Palmeri – C/da Gammara – C/da Calatubo – Alcamo Marina

Infine, sabato 24 ottobre, sabato 7 e 21 novembre ci sarà la sanificazione degli edifici scolastici; mentre, sabato 31 ottobre e sabato 14 novembre sarà fatta la disinfezione degli edifici comunali. Sia la disinfezione che la sanificazione si effettuerà la mattina dalle ore 8 in poi.