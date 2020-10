Dal mondo politico e non gli auguri di buon lavoro ai neo sindaci

“Da parte mia e di tutta la comunità di Petrosino esprimo vivissime congratulazioni ai nuovi colleghi sindaci eletti o riconfermati. Buon lavoro, augurando una sempre più proficua collaborazione, a Massimo Grillo (Marsala), Giuseppe Castiglione (Campobello), Francesco Forgione (Favignana) e Salvatore Sutera (Gibellina)”. Lo ha fatto sapere il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone.

Un messaggio ai neo eletti arriva anche dall’Anci Sicilia: “Esprimiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro ai sindaci riconfermati e neo eletti, in queste ore, in Sicilia per l’impegnativo lavoro che li attende al governo delle proprie città”, affermano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia.

“Nelle complesse vicende che segnano l’attività amministrativa all’interno dei comuni siciliani- continuano Orlando e Alvano – troveranno sempre, da parte di ANCI Sicilia, sostegno e disponibilità a lavorare per obiettivi condivisi”.

“Auguriamo un buon lavoro ai nuovi sindaci di Marsala, Massimo Grillo, Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, Favignana Francesco Forgione e Gibellina Salvatore Sutera e ribadiamo la nostra disponibilità a lavorare insieme affinché i nostri territori possano rinascere e sviluppare al massimo le proprie potenzialità”. Ad affermarlo è Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani commentando l’esito delle elezioni ammnistrative di domenica e lunedì. “Una buona amministrazione efficiente e snella, la trasparenza amministrativa, sono alla base dello sviluppo di un territorio, per creare lavoro, portare avanti politiche sociali adeguate ad ogni realtà soprattutto in questo difficile momento e per contrastare le infiltrazioni mafiose. Siamo dunque pronti a dialogare con tutte le istituzioni locali e costruire insieme un percorso virtuoso per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.