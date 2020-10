La delusione di Alberto Di Girolamo: “Abbiamo fatto tantissimo”

Molto deluso per il risultato elettorale il sindaco uscente Alberto Di Girolamo. Con determinazione, il primo cittadino uscente ha cercato in questa campagna elettorale di raccontare ai cittadini le realizzazioni e l’impegno profuso dal 2015, nel tentativo di colmare un gap di comunicazione che in questi anni ha sicuramente influito sulla percezione che la comunità lilybetana ha avuto del suo operato.

“Abbiamo fatto tanto, tantissimo – ha commentato Di Girolamo – ma avevamo contro 9 liste e anche gli altre candidati a sindaco. Questa è stata la scelta dei cittadini e la rispettiamo. Chi ha vinto si assumerà la responsabilità di amministrare la città”. Sebbene la legge lo consenta, difficilmente Di Girolamo occuperà in Consiglio comunale lo scranno riservato al secondo candidato più votato dai cittadini. “Non ha senso che chi ha fatto il sindaco per cinque anni vada a fare il consigliere comunale – afferma -. Per un’analisi più approfondita del voto, comunque, attendiamo il risultato delle liste”.