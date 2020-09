Asp: si presenta la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021

Verrà presentata alla stampa giovedì 1° ottobre dal commissario straordinario Paolo Zappalà, la campagna vaccinale antinfluenzale 2020/21. La campagna di vaccinazione anti-pneumococco partirà lunedì 5 ottobre e terminerà a fine febbraio 2021. La prossima stagione influenzale 2020-2021 sarà caratterizzata dalla contemporanea circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, e per questo quest’anno la vaccinazione è considerata fondamentale sia per il controllo dell’influenza che per evitare eventuali sovrapposizioni di contagi in considerazione della possibile seconda ondata del Coronavirus.

Vaccinarsi contro l’influenza potrebbe rendere la diagnosi differenziale più facile e portare più rapidamente all’isolamento di eventuali casi di infezione da Coronavirus. Alla conferenza stampa partecipano: Francesco Di Gregorio, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani, Gaspare Canzoneri, responsabile del Servizio di Sanità pubblica epidemiologica e Medicina preventiva, Carlo Gianformaggio, responsabile U.O.C. Otorinolaringoiatria, per la direzione sanitaria aziendale. L’appuntamento con i giornalisti è alle ore 10.30 nella sede dell’Azienda sanitaria provinciale, in via Mazzini 1 a Trapani. Al termine dell’incontro il commissario straordinario dell’Asp, Paolo Zappalà, si sottoporrà alla vaccinazione. Nel rispetto delle normative vigenti sarà assicurato il distanziamento interpersonale, pertanto per poter accedere alla conferenza stampa sarà obbligatorio inviare una richiesta di accredito alla mail: ufficio.stampa@asptrapani.it entro le ore 16 di mercoledì 30 settembre.