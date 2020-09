Di Girolamo invita il presidente della regione a firmare la nuova ordinanza anti-covid

“La buona politica è quella che ha il coraggio delle proprie scelte anche quando queste sono impopolari – è quanto afferma il sindaco di Marsala e candidato alle amministrative del 4/5 ottobre -. Il presidente Musumeci ci fa sapere che sul suo tavolo sarebbe pronta una nuova ordinanza con nuove misure restrittive per frenare i contagi in Sicilia.

Caro Musumeci, abbiamo già perso troppo tempo: firmi subito un’ordinanza che abbia delle basi scientifiche e che eviti il rischio di contagi. Non è questo il tempo di tastare gli umori dell’opinione pubblica per paura di perdere consenso annunciando un’ordinanza che ancora non c’è. Si adoperi inoltre per fare più tamponi a risposta immediata e per avere più forze dell’ordine in grado di controllare il rispetto delle regole anti Covid-19. Serve una strategia chiara e risoluta per frenare i contagi, quella che finora è purtroppo mancata per responsabilità di un governo regionale che si è dimostrato timido e confuso. Sulla salute dei cittadini non si scherza”.

È quanto afferma Alberto Di Girolamo che questa sera alle 20, nella Sala Harmony, terrà un incontro (sempre con le limitazioni imposte dalla norme anti Covid) con la presenza di Carmelo Miceli, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito democratico. È prevista la partecipazione degli assessori designati e dei candidati delle liste.