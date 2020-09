Lutto tra i dipendenti comunali di Marsala, è morto Vittorio Errera

A seguito di una inesorabile malattia è deceduto oggi Vittorio Errera, 65 anni, dipendente comunale, attualmente in forza ai Servizi Sociali di Sappusi.

Vittorio Errera

Vittorio Errera, lascia la moglie e due figlie. Entrato al Comune nel mese di dicembre del 1991 come agente di Polizia Municipale e stato successivamente trasferito, con la qualifica di Istruttore Amministrativo, ai Servizi Sociali. Qui si è distinto e fatto apprezzare da tutti per dedizione al lavoro e al prossimo, per impegno e soprattutto per la sua grande disponibilità al dialogo umano e soprattutto con i più deboli.

Alla sua famiglia va il cordoglio dei Vertici Amministrativi e quello dei dipendenti comunali.

I funerali si svolgeranno domani, 26 settembre.