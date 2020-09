Contrada Giunchi: folti canneti ostruiscono il passaggio a livello

Nei pressi del passaggio a livello di contrada Giunchi, da diverso tempo gli abitanti hanno chiesto un intervento di pulizia dell’area invasa dai canneti. “Dovrebbe competere alle Ferrovie, per la zona di loro spettanza – ci dicono – tagliare le folti canne che non rendono più visibile i segnali di passaggio del treno. Per quanto di competenza comunale, la scerbatura dovrebbe spettare all’Ente lilybetano e per i terreni privati ai proprietari, anche perchè negli anni passati non poche volte i canneti hanno preso fuoco con grande preoccupazione per le nostre case”.

Come si può vedere dalla foto, la vegetazione è arrivata ad un punto tale che necessita urgentemente di un intervento di potatura. Peraltro, col rischio che possano otturare le “sachie”, ovvero i canali che fanno defluire altresì l’acqua piovana.