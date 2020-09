La Sigel Marsala parte bene e vince in trasferta ad Olbia

Vincente è l’esordio nel 76° Campionato Nazionale di serie A2 per la Sigel Volley Marsala impegnata in Sardegna, al culmine di una partita avvincente, aperta a tutti i risultati. Una partita cui è regnata estrema incertezza fino all’avvento del tie-break. La vivacità e il mai perdersi d’animo della Sigel hanno inciso sull’esito finale nel match che la vedeva contrapposta alla Geovillage Hermaea Olbia, valevole come anticipo della 1^giornata nel girone “Ovest”. Le galluresi nel set di avvio si erano portate nel primo set per 25-22. Nel secondo atto, la prima rimonta di marca Sigel che annulla il vantaggio iniziale di Olbia. Demichelis e compagne pigiano il piede sull’acceleratore e tengono a debita distanza la squadra allenata da Giandomenico. Il finale di secondo parziale si conclude per 18-25. Bellissimi ed emozionanti i restanti tre set. Il terzo vede la Sigel avanti per 5-8 e mantenere i tre punti di distanza però sui passaggi del 13-16 e del 17-21.

Olbia si rifà sotto 20-21 e raggiunge il pari per la prima volta sul 22-22. Le biancoblu di casa hanno l’opportunità di completare la rimonta ma la Sigel porta all’esito dei vantaggi il parziale: 24-24. Olbia va avanti 25-24 e serve la palla per il set-point, ma la Sigel risponde. Le due azioni seguenti premiano Marsala che fissano il punteggio sul 27-25. Al quarto set l’Olbia si dimostra solida in ricezione ed efficace a muro nello smorzare i palloni nei tentativi d’attacco ospiti: 19-21 e 21-21. L’Olbia con un doppio punto si porta avanti e si aggiudica il set mediano per 25-23. Si gioca il quinto con la reazione della squadra di Amadio, che si rende protagonista di un contro-break di 8 punti a 2 e così al cambio campo Marsala è avanti per 7-8. Non ci saranno ulteriori sorprese perchè la Sigel chiude per 10-15 il singolo set e l’incontro.

Tabellino.

Geovillage Hermaea Olbia-Sigel Marsala: 2-3 [25/22; 18/25; 25/27; 25/23; 10/15]

Geovillage Hermaea Olbia: Stocco 3, Ghezzi 18, Barazza 1, Korhonen 26, Joly 23, Angelini 5, Caforio (L), Coulibaly. ne : Ciani, Poli, Zonta. All. Giandomenico.

Sigel Marsala: Gillis 20, Parini 7, Soleti 18, Pistolesi 25, Caruso 11, Demichelis 4, Vaccaro (L), Colombano, Mazzon. ne: Nonnati, Caserta, Mistretta (L). All Amadio

Arbitri: Stefano Nava di Monza e Michele Marconi di Pisa