Coronavirus nel trapanese: due nuovi positivi, di cui uno ricoverato a Palermo

Resta invariato a 290 il totale dei positivi in provincia di Trapani. C’è un caso in più a Erice e uno a Mazara del Vallo, come confermato dal sindaco Salvatore Quinci, che ha sottolineato come il soggetto in questione sia ricoverato nel reparto di malattie infettive di una delle strutture sanitarie di Palermo. Due in più anche i guariti, ad Alcamo e Trapani.

Complessivamente, sono 13 i soggetti ricoverati, nessuno dei quali in terapia intensiva, mentre i restanti 277 positivi si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio, dove resteranno fino al completamento del processo di negativizzazione.

Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 28 (-1 rispetto a ieri), Buseto Palizzolo 19, Calatafimi Segesta 17, Castellammare del Golfo 9, Castelvetrano 18, Custonaci 2, Erice 14 (+1), Marsala 36, Mazara del Vallo 12 (+1), Partanna 11, Salemi 46, Santa Ninfa 7, Trapani 55 (-1), Valderice 7, Vita 2, San Vito lo Capo 2, Petrosino 5.

Stabile il numero dei decessi (6) e delle guarigioni (150).