Barca in avaria a Favignana, soccorsi i passeggeri

Brutta esperienza per i passeggeri di uno yacht di circa 15 metri che si trovava in mare, lungo la costa di Favignana. A un certo punto, nel pomeriggio, il mezzo si è ritrovato in avaria e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi, che dopo un po’ sono arrivati sul posto, consentendo la messa in sicurezza dell’imbarcazione, mentre i passeggeri erano già stati tratti in salvo grazie all’intervento di altre barche che si trovavano nelle vicinanze. Non è chiara la dinamica dell’episodio, avvenuto tra Cala Previto e Cala Galleria.