Addio a Diego Planeta. Fu tra i più grandi innovatori nel mondo vinicolo siciliano

Lutto nel mondo del vino per la scomparsa di Diego Planeta. Tra i principali innovatori del mondo enologico, l’imprenditore originario di Palermo aveva scelto Menfi per la propria attività, fondando la cantina Settesoli. Aveva 78 anni. Tra i vari incarichi ricoperti, anche la presidente dell’Istituto della Vite e del Vino di Sicilia. Fu anche vicepresidente di Assovini. Numerosi anche i riconoscimenti, tra cui la nomina a Cavaliere del Lavoro, la laurea ad honorem in scienze agraria. E’ stato inoltre inserito tra i membri dell’Accademia dei Georgofili.