Il parlamentare europeo Ignazio Corrao spiega il suo sì al referendum

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao ha spiegato attraverso un video la sua posizione favorevole alle modifiche costituzionali che porteranno a un taglio dei parlamentari, oggetto della consultazione referendaria che si terrà il 20 e 21 settembre in tutta Italia.

Corrao, in particolare, contesta i rilievi di chi ritiene che questa riforma produrrà una limitazione della rappresentanza popolare. “I 945 parlamentari previsti nell’Italia del 1963 rappresentano solo le segreterie di partito che li nominano, spesso fuori dal loro territorio, come la Boschi in Trentino o Salvini in Calabria.

Di seguito il video integrale realizzato dall’europarlamentare alcamese.