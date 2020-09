Uil Marsala: “Incertezza sul servizio mensa nelle scuole”, ma gli scuolabus ripartiranno

Il segretario comunale della Uil di Marsala Giuseppe Tumbarello esprime preoccupazione per le numerose incertezze che gravano sulla ripartenza dei servizi di scuolabus e mensa del comune lilybetano.

Per il vero però, il Comune ha già pubblicato un avviso pubblico in cui si afferma che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scuolabus per il prossimo anno scolastico. Manca ancora di sapere quando ripartirà la mensa, in vista dell’avvio delle lezioni, in molti istituti comprensivi e didattici, il prossimo 24 settembre.

“Ad oggi – afferma Tumbarello – non si hanno notizie sicure sull’organizzazione di tali servizi da parte dell’amministrazione comunale. Fare partire con ritardo, o nella peggiore ipotesi, non fare partire affatto, refezione e trasporto scolastici significherebbe bloccare numerosi lavoratori, circa un centinaio. Le conseguenze sarebbero drammatiche, in un periodo già difficile dal punto di vista economico e sociale. Ho chiesto per le vie brevi un incontro con il sindaco Alberto Di Girolamo. Mi auguro di potermi confrontare al più presto con il primo cittadino per conoscere maggiori dettagli e le reali prospettive per i lavoratori”.