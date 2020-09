Il Centro Sociale di Sappusi al Centro per la Giustizia Minorile, comodato di 5 anni

Il settore Servizi Solidarietà Sociale del Comune di Marsala rende noto che è stata affidata la gestione del “Centro Sociale” di Sappusi, i cui locali sono siti nelle vie Falcone e Omero. In esecuzione della delibera n. 143/2020 della Giunta Municipale, è stato sottoscritta la relativa Convenzione con la quale il Comune concede il “Centro Sociale” – in comodato per cinque anni – al Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, Ufficio periferico del Ministero della Giustizia.

Come si legge nella stessa Convenzione, sottoscritta dalla dirigente comunale Maria Celona e dalla rappresentante ministeriale d.ssa Rosanna Antonia Gallo, le attività sociali e culturali – prima coordinate dalla locale Parrocchia della Madonna della Sapienza – proseguiranno con la nuova gestione che avrà in uso palestra, auditorium e due stanze per l’accoglienza.