La corsa per il Consiglio: gli uscenti in pista, i ritorni eccellenti e la sfida dei nuovi

Alla fine sono meno del previsto le liste e, conseguentemente, i candidati al Consiglio comunale di Marsala: complessivamente 384. Le attenzioni sono in gran parte rivolte agli uscenti che cercano la riconferma, ma anche ai ritorni eccellenti. Da seguire, tuttavia, anche il percorso di alcuni candidati che potrebbero contribuire al rinnovamento dell’assemblea civica di Sala delle Lapidi. Nelle ultime tre tornate il più votato è sempre stato Enzo Sturiano: eletto ininterrottamente dal 2001 in Consiglio, dal 2012 presiede il massimo consesso cittadino. Per la prima volta, Sturiano si presenta con un progetto alternativo al centrosinistra: dopo cinque anni di scontri con Alberto Di Girolamo ha infatti deciso di sostenere Massimo Grillo, candidandosi nella lista di Forza Italia.

Sul piano delle preferenze si prospetta un serrato derby con Pino Ferrantelli, che torna sulla scena dopo diversi anni nella lista Fratelli d’Italia. Hanno scelto il partito della Meloni anche le uscenti Rosanna Genna e Francesca Angileri, dove sarà candidato pure il coordinatore cittadino Massimo Domingo.

Non ci sono uscenti nella lista Liberi, ma appaiono ben accreditati i giovani Vito Milazzo (figlio del consigliere comunale Pino), Pietro Cavasino e Emanuele Pugliese, così come l’ex dirigente del Comune di Marsala Antonia Zerilli. Molto competitive anche le liste emanazione del movimento Via, fondato dall’ex senatore Nino Papania e sostenute anche dal Psi. “Questo polo Via-Psi è la vera novità di questa fase politica in provincia di Trapani – ha commentato ieri Nino Oddo -. Vedremo la sera dello scrutinio se questa scommessa politica sarà confortata dal consenso elettorale”. Capolista di “Marsala al Via Ora – Sicilia al Centro” è l’ex Pd Antonio Vinci; alle sue spalle altri due uscenti (Letizia Arcara e Alfonso Marrone), ma anche Franco Coppola, papà del consigliere Alex. Città Punica – Via – Psi schiera l’uscente Ivan Gerardi e gli ex consiglieri Pino Carnese e Vito Umile, ma anche Giovanni Di Girolamo, Giuseppe Giacalone, Leo Orlando e Angela Consentino. Valori, Impegno, Azione – Un’altra Marsala – Idea Sicilia – Popolari e Autonomisti candida l’ex consigliere provinciale Massimo Fernandez, ma potrebbero raggiungere buoni risultati anche Arianna Bonafede, Giovanna Cennamo, Antonio Calandro e i sindacalisti Ignazio Parrinello e Osvaldo Angileri (quest’ultimo in uscita da Vento Nuovo dopo il ritiro di Mario Figlioli).

Nella lista di Progettiamo Marsala figura l’ex consigliera comunale Vanessa Titone, ma anche diversi giovani potenzialmente ben accreditati, come il coordinatore Gabriele Di Pietra, Alessandro Montalto, Piergiorgio Giacalone, Marta Pace, Clara Marino e Gegè La Barbera. Capolista dell’Udc Oreste Alagna (presidente del Consiglio comunale tra il 2007 e il 2012), candidato assieme all’uscente Eleonora Milazzo, all’ex consigliere Michele Accardi e alla giornalista Patrizia Paganelli. La lista Noi Marsalesi (vicina al deputato regionale Stefano Pellegrino) può contare su Walter Alagna e Flavio Coppola, ma anche sull’ex consigliere comunale Nino Genna.

Nella coalizione di Alberto Di Girolamo spiccano i nomi degli uscenti Federica Meo, Calogero Ferreri, Vito Cimiotta nella lista del Pd, dove si candida anche la segretaria comunale Rosalba Mezzapelle, mentre non figura tra i 24 il nome di Angelo Di Girolamo. Linda Licari guida la lista Marsala Coraggiosa, in cui potrebbe ben figurare anche l’ex referente comunale di Libera Davide Piccione. Luana Alagna e l’assessore Rino Passalacqua sono i candidati trainanti della lista Alberto Di Girolamo sindaco – Marsala Europea, in cui figura anche Ninni Barbera. Cento Passi per la Sicilia schiera gli uscenti Daniele Nuccio e Mario Rodriquez, ma tornano in pista anche Lillo Gesone e Nicola Fici, con Matilde Sciarrino e Gianluca Lupo possibili outsider.

La lista della Lega, a sostegno di Giacomo Dugo, è guidata dall’europarlamentare Francesca Donato. Tra i più accreditati gli ex consiglieri comunali Patrik Basile e Fanny Montalto.