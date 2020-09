Coronavirus a San Vito: tutti negativi i tamponi effettuati da giunta e consiglieri

Il sindaco Giuseppe Peraino ha reso noto che sono risultati negativi al test tampone nasofaringeo tutti i rappresentati istituzionali che hanno partecipato alla seduta consiliare del 3 settembre. Com’è noto, dopo la positività di un consigliere riscontrata il 4 settembre, si sono registrate giornate di grande apprensione a San Vito Lo Capo, sia per quanto riguarda il mondo politico, sia per il resto della comunità cittadina. Sindaco, assessori, presidente del Consiglio, consiglieri, responsabili di settore e dipendenti comunali si erano posti in auto-isolamento a scopo precauzionale in attesa di conoscere il responso del tampone, che – come detto – è risultato negativo. Il consigliere comunale contagiato, invece, resterà in isolamento domiciliare obbligatorio fino al completamento del processo di negativizzazione.