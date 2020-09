Salesiani di Marsala: un aiuto per cambiare la vecchia rete di protezione

I Salesiani di Marsala per molte generazioni rappresenta “il centro del mondo”. Un luogo in cui fare nuove amicizie, per raccontarsi, per dare vita ad iniziative, per fare sport e dedicarsi alle attività parrocchiali. Un’ampia struttura che conta spazi esterni per attività ludiche e campi da gioco di cui i Salesiani e i frequentatori si prendono cura quotidianamente e senza non pochi sacrifici.

Ogni apporto però, è sempre ben accetto. Al momento infatti, la rete sul muro di cinta, a protezione dei campetti e che serve per evitare che i palloni finiscano in strada, è ormai lisa e strappata. “Vorremmo porre all’attenzione di tutta la comunità – questo il messaggio di Don Angelo – ma soprattutto delle Istituzioni locali, con quanto impegno portiamo avanti le attività ai Salesiani per la crescita dei nostri giovani. Sarebbe bello avere un supporto per cambiare la rete di protezione ormai vecchia e strappata. Facciamo un appello anche all’Amministrazione locale affinchè ci sostenga”. Un sostegno reciproco per quanto la Società di San Giovanni Bosco fa giorno dopo giorno per questa Città.