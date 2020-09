Comune Misiliscemi, lettera anonima a Lo Curto: “Libertà la mia linea guida”

Una lettera anonima è stata recapitata alla deputata regionale marsalese Eleonora Lo Curto sulla vicenda che riguarda all’autonomia di Misiliscemi dal Comune di Trapani.

Una lettera per dire all’onorevole – ma anche al collega Stefano Pellegrino – di “farsi da parte” ma con l’uso di parole ben più chiare e a tratti più aggressive. Un invito a “lasciare in pace i trapanesi”, così scrivono.

Una sorta di lettera che appare velatamente minatoria, in cui si afferma anche “… sappiamo che lei (la Lo Curto, n.d.r.) vuole “aiutare” il geometra Tallarita in cambio dei voti che costui le farà avere nella prossima campagna elettorale per riottenere il seggio cui lei ambisce…”.

Queste le parole della deputata, che ha pubblicato la lettera anonima anche su Facebook: “Ho sempre ritenuto il dialogo e il confronto la base del mio agire in politica. Qualche giorno fa ho ricevuto presso il mio domicilio una lettera di alcuni cittadini trapanesi (dai toni non troppo amichevoli) dove mi si rimproverava il fatto di sostenere la proposta relativa alla costituzione del comune autonomo di Misiliscemi. Al di là delle opinioni personali ho scelto di condividere quest’iniziativa in quanto frutto di un processo di partecipazione che, nel rispetto della normativa vigente, ha portato i cittadini di queste contrade ad esprimersi a favore della costituzione del nuovo Comune ed in democrazia nessuna opinione sta al di sopra della sovranità popolare. Il mio ufficio è sempre stato aperto a tutti i cittadini che cercano un confronto, ritengo infatti che come deputata della Provincia sia mio obbligo essere a disposizione di tutte e tutti i miei concittadini al di là dell’appartenenza politica. Allo stesso tempo non credo che inviare una lettera anonima in un domicilio privato sia uno strumento di civile confronto. Se qualcuno pensa di intimidirmi o condizionare il mio operato dovrebbe sapere che la libertà è sempre stata la linea guida del mio fare politica”.