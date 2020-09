Al rifornimento di benzina lungo la via Trapani, nei pressi delle contrade Ranna e Tabaccaro, stamattina, un guasto si è verificato, pare, in una pompa, all’interno del distributore. Il benzinaio si è ustionato coi vapori del carburante, ma sembra che non sia nulla di grave. Sul posto sono stati subito chiamati i Vigili del Fuoco che hanno verificato il guasto e il danno provocato. Nessuno dei pompieri intervenuti si è ferito.