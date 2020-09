Dal Ministero 10 mila euro per la Biblioteca di Marsala

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha concesso alla Biblioteca comunale di Marsala un contributo di 10 mila euro per migliorare la propria dotazione libraria. La somma derivante dal “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” servirà non solo per provvedere all’acquisto di libri ma come sostegno all’editoria libraria.

I 10 mila euro, inoltre, dovranno spesi esclusivamente per l’acquisto presso almeno 3 librerie del territorio. A tal riguardo la direzione della biblioteca lancia un invito ai cittadini interessati a voler segnalare entro e non oltre il 15 settembre prossimo – via email all’indirizzo bibliotecacomunale@comune.marsala.tp.it – proposte d’acquisto di volumi che possano tornare utili per arricchire culturalmente il patrimonio librario della stessa Biblioteca comunale.