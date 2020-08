Coronavirus nel trapanese: i positivi salgono a 18. Due nuovi casi ad Alcamo legati a quello di Salemi

Risale a 18 il numero dei positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Nel week end si sono infatti registrati 4 nuovi casi, 2 ad Alcamo, 1 a Erice e 1 a Salemi. I due nuovi positivi alcamesi sono correlati alla vicenda di Salemi, che ha visto contagiato il titolare di una pizzeria (“La Giummara”), che si trova ricoverato a Palermo.

Sulla vicenda, ieri ha scritto sulla propria pagina facebook anche il sindaco di Salemi Domenico Venuti, che ha evidenziato che l’attività del ristorante e del B&B ad esso collegato è stata sospesa, invitando chiunque sia stato negli ultimi 14 giorni nel locale, oppure ospite del B&B, a porsi in autoisolamento, a contattare il proprio medico curante e il servizio di Prevenzione dell’Asp ai seguenti numeri: dottore Passanante 3383602768; dottore Giaramida 3739044468; dottore Pollina 3278478331.

Anche il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, ha annunciato di essersi messo in quarantena: “Nei giorni scorsi mi sono trovato presso il ristorante La Giummara e ho deciso di auto isolarmi fino a quando effettuerò gli esami che saranno in grado di escludere il contagio, nel contempo ho messo in atto tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo”.

Questa la distribuzione territoriale complessiva, in base all’ultimo aggiornamento dell’Asp: Alcamo 4; Calatafimi Segesta 1; Erice 1; Marsala 7; Mazara del Vallo 2; Salemi 1; Trapani 1; Valderice 1.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i guariti sono 138, mentre i decessi sono fermi a 5. Complessivamente sono stati effettuati 22.391 tamponi, 9.680 test sierologici sul personale sanitario e 1424 test per ricerca antigene.

Su pazienti in quarantena continua l’attività di monitoraggio da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani attraverso i test per la diagnosi del covid-19.