“āmbīto” chiude il ciclo “Le stelle narranti” con la voce narrante di Salvo Ciaramidaro

Si è concluso lo scorso 27 agosto il fortunato ciclo di audio-storie “Le Stelle Narranti”, una serie di tre racconti curata dalla giovane associazione culturale “āmbīto” con la voce narrante del regista e attore marsalese Salvo Ciaramidaro. Tre suggestive e toccanti storie, raccontate dalla voce appassionata del narratore e trasformati in tre audio-racconti, cui fa da cornice una miscela di musiche che vanno dal Medioevo ai giorni nostri, sapientemente adagiata su tutti i racconti in cui le stelle sono le magiche protagoniste. Si tratta di tre diverse esperienze, “Il mito delle stelle” – il 13 agosto, “Due miti degli Indiani d’America”- il 20 agosto, “Il pescatore di stelle” – il 27 agosto, accomunate dal tema delle stelle che raccontano e si raccontano, con l’obiettivo ambìto di utilizzare la tecnologia, non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come strumento di riflessione ed incontro con l’arte e con il sogno. Āmbīto nasce a Marsala – ma guarda anche oltre – proprio a ridosso dell’irruente emergenza Covid-19, con il preciso obiettivo di proporre uno spazio, fisico e virtuale. nel quale creare benessere culturale multi-livello.

“In āmbīto ogni paradigma culturale e artistico viene immaginato come un contenitore interdipendente posto ciascuno al servizio dell’altro, attraverso un processo di integrazione con la Comunità”, afferma Antonio Piricone, presidente dell’Associazione -; “la sfida è non solo quella di fornire opportunità e servizi di qualità, ma andare oltre per garantire al pubblico un’esperienza pluri-sensoriale”. Proprio da qui nasce la coinvolgente intraprendenza di āmbīto che, da subito, nonostante il periodo così delicato per tutta la comunità, ha avviato collaborazioni con vari artisti e con festival musicali ed oggi celebra l’incontro con l’artista marsalese Salvo Ciaramidaro, con cui è nata una virtuosa collaborazione. Il ciclo delle tre audio-story “Le Stelle Narranti” resterà temporaneamente disponibile, gratuitamente, sul sito www.ambito.guru/broadcast previa registrazione in area-membri. Membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione sono: Antonio Piricone (Presidente), Luca Scavone (Vice-Presidente), Giancarlo Provenzano (Segretario & Tesoriere).

Qui l’ascolto: https://www.ambito.guru/so/27NFdxGMb?fbclid=IwAR3IPAem-pRPpEKP6PHLWWeAJjKb8k4l-9fOp3VAHWHUy4MyV9XZ0VdjOD8#/main