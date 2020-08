Marsala: verifiche sismico-diagnostiche per otto scuole comunali

Con delibera di Giunta del 29/11/2017 sono state approvate le operazioni che costituiscono ammissibilità all’Avviso approvato dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, per l’assegnazione di contributi POR Sicilia FESR per l’esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico e al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, per 8 edifici scolastici statali di proprietà del Comune di Marsala. Queste sono: la scuola primaria e dell’infanzia di via Sirtori (16.691,75 euro); scuola primaria di Digerbato (3.343,55 euro); Scuola Secondaria Bufalata in contrada Bosco (3mila euro); Scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II” di contrada Fontanelle (3mila euro); scuola primaria Pastorella di contrada Cuore di Gesù (3mila euro); scuola primaria “M. Boschetti Alberti” di Giardinello (3.777,25); scuola primaria e di infanzia Don Bosco (3.766); scuola primaria e di infanzia “M. Caimi” di contrada Amabilina (6.905, 73).

I lavori, come si legge nella determina del Settore Lavori Pubblici, sono stati aggiudicati dall’ingegnere Adriano Manera (mandatario capogruppo) con sede a Messina e che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara ai sensi dell’art.32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipula di convenzione che regolamenterà l’incarico in questione.