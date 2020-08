Coronavirus in Sicilia, 54 casi in più nelle ultime 24 ore

Sono 54 i positivi in più in Sicilia nelle ultime 24 ore. Anche oggi, nessun deceduto, mentre i guariti sono 15. In totale, i casi che si registrano attualmente nell’isola sono 1058. La Regione sottolinea che 5 dei 54 nuovi positivi sono immigranti del centro di accoglienza di Agrigento, altri 5 provengono dalla Campania e 1 dal Venezuela.

Analizzando le singole province si evince che 8 casi in più si sono registrati a Palermo, 6 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 12 a Catania, 9 a Ragusa, 5 a Siracusa, 10 a Messina. Nessun nuovo positivo a Trapani ed Enna.