Coronavirus a Mazara: c’è un nuovo positivo

Nuovo caso di Coronavirus a Mazara del Vallo. A darne notizia con un post pubblicato nel tardo pomeriggio sui social è stato il sindaco Quinci: “Cari concittadini vi comunico un nuovo caso positivo al Coronavirus a Mazara del Vallo. Si tratta di una persona asintomatica già in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Tutti i contatti diretti sono stati sottoposti alla misura della quarantena. Vi invito a mantenere sempre la distanza di sicurezza, ad indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Il virus circola in città e bisogna tenere alta la guardia”.

L’Asp conferma il nuovo caso di positività, che verrà caricato sul report di domani, portando così a 20 il numero di positivi in provincia di Trapani, al netto dei decessi (5) e delle guarigioni (130) registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Alla luce di quest’ulteriore caso, la ripartizione territoriale nel trapanese risulta così aggiornata: Calatafimi-Segesta1; Trapani 6; Valderice 1; Alcamo 2; Erice 2; Marsala 6, Mazara del Vallo 1; Paceco 1.