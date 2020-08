A Paceco si organizzano i giovani di Fratelli d’Italia. Lentini è il loro portavoce

Giuseppe Alessandro Lentini è stato nominato portavoce cittadino di Gioventù Nazionale – movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

“I miei più sentiti ringraziamenti vanno – dichiara il neo portavoce pacecoto – a Michele Ritondo, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Trapani, e ad Antonio Piazza, portavoce regionale di Gioventù Nazionale Sicilia, per la stima e la fiducia che nutrono nei miei confronti. Metto al servizio dei giovani di Paceco l’onestà e lealtà che da sempre mi hanno contraddistinto, con la voglia e la determinazione di coinvolgere sempre più giovani a fare bene per la propria comunità. La collaborazione e il gioco di squadra ci porteranno a raggiungere grandi risultati, grazie anche alla collaborazione e al sostegno dei consiglieri di maggioranza del nostro comune, collocati nell’area di destra.”

“Da un anno lavoriamo in provincia per unire sotto il simbolo di Gioventù Nazionale, tutti quei giovani e giovanissimi controcorrente al pensiero unico globalizzato. Siamo la tradizione e il baluardo della destra italiana, ma anche la voce fuori dal coro e l’innovazione che guarda al futuro. Giuseppe Lentini è un militante promettente, preparato ed intraprendente. Lanciamo il movimento giovanile di Fratelli d’Italia a Paceco con un gruppo di giovani pieni di entusiasmo, con l’auspicio, che serva da catalizzatore al radicamento del partito. I presupposti ci sono. – dichiara Michele Ritondo Portavoce Provinciale dei giovani di Giorgia Meloni.

“Cresce la squadra di Gioventù Nazionale nelle varie realtà territoriali della Sicilia Occidentale – dice il coordinatore regionale Antonio Piazza – divenendo attrattiva anche per i tanti giovani che si collocano nell’area di centrodestra. Siamo l’unico movimento giovanile che lavora in ogni provincia con proposte concrete e al servizio del territorio, sempre più giovani stanno apprezzando il nostro impegno, la nostra serietà e le tante battaglie che portiamo avanti nell’interesse della collettività. Tante le sfide da affrontare ed ambiziosi gli obiettivi, bisogna formare una nuova classe dirigente competente ed appassionata. A nome di tutta la squadra di Gioventù Nazionale Sicilia Occidentale do il mio personale benvenuto a Giuseppe, augurandogli buon lavoro.”