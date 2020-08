Positivo al Covid un poliziotto trapanese

Sale a 15 il numero dei positivi in provincia di Trapani, uno in più rispetto a ieri. Il nuovo caso di oggi, asintomatico come gli altri, è riferibile a un poliziotto trapanese, risultato positivo ad un tampone effettuato privatamente e adesso preso in carico dall’Asp che ne effettuerà un altro. Non trova invece fondamento la notizia, circolata in mattinata, del contagio di un motorista in servizio presso un aliscafo Liberty Lines che collega Trapani con le Egadi.

Questa la distribuzione territoriale dei positivi in provincia, al netto di decessi (5) e guarigioni (130): Calatafimi-Segesta 1; Trapani 6; Valderice 1; Alcamo 2; Erice 2; Marsala 2; Paceco 1.

I tamponi effettuati sono complessivamente 21. 746, i test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e private del territorio sono invece 9.675; i test per la ricerca antigene sono 1025.

Contestualmente continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.