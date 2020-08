Massimo Grillo replica alla Lega: “La coalizione di cui faccio parte ha individuato da tempo il candidato”

Non si è fatta attendere la replica di Massimo Grillo alla Lega. I dirigenti del Carroccio Di Giorgio, Pagano e Hopps avevano auspicato un incontro tra i referenti provinciali del centrodestra per individuare un candidato alternativo all’ex parlamentare dell’Udc in vista delle prossime amministrative a Marsala.

“Sono candidato di una coalizione civica aperta al sostegno di buona parte del centrodestra e di gruppi civici scontenti dell’Amministrazione Comunale uscente – sottolinea Grillo -. Fin dall’inizio della preparazione delle prossime elezioni amministrative, La Lega ha fatto scelte diverse con i diversi commissari comunali che si sono susseguiti. Oggi prendo atto che sta ancora cercando un candidato alternativo alla mia persona. La coalizione di cui faccio parte ha da tempo “individuato” in me il candidato e la Lega non ha mai preso parte ai nostri incontri”.