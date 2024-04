“I Picciotti di Matarò” da Marsala volano al Festival del Folklore in Austria

Il gruppo folk “I Picciotti di Matarò” della città di Marsala, diretto da Massimo Gabriele, è stato invitato a rappresentare l’Italia al 30° Festival Internazionale Folklore Global 2024 in Austria, che si svolgerà dal 13 al 18 agosto 2024. Il Festival è uno degli eventi più importante ed è una delle più antiche feste classificate tra i più grandi del suo genere in tutta l’Austria che quest’anno celebra i 30 anni dalla nascita nei bellissimi villaggi di Stainz, st. Johann ob Hohenburg, Stiwoll e Graz, dove i gruppi di danza popolare provenienti da diversi paesi del mondo si incontreranno per uno scambio culturale in Stiria.

“I Picciotti di Matarò”, composto da 35 elementi tra ballerini, coristi e musicisti, porterà una ventata di divertimento con i canti tradizionali siciliani, le tarantelle e le coreografie tipiche del nostro folklore. Il gruppo in passato ha già partecipato a diversi Festival Internazionali in Serbia, Germania, Francia, Lituania, Isole Canarie, Portogallo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca e Madeira e si appresta ad organizzare l’11ª edizione di “Saperi e Sapori di Matarocco Fest” dal 2 al 4 agosto prossimo a Marsala.