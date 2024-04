Come Risparmiare sui Costi di Installazione e Manutenzione delle Piscine

Immagina di essere sdraiata a bordo piscina con un cocktail in mano e il sole che ti abbronza la pelle. Il rumore dell’acqua che ti culla e la bellezza della giornata estiva. In questa scena idilliaca arriva una nuvola: il costo dell’installazione e della manutenzione delle piscine.

Se non tenute in modo intelligente, le piscine possono arrivare a costarti veramente tanto. Prima di installare una piscina si dovrebbe sempre essere consapevoli di ciò a cui si sta andando incontro.

In questa guida andremo a vedere come risparmiare sia quando acquisti la tua piscina che nel mantenimento a lungo termine.

Risparmiare sull’installazione

Risparmiare sull’installazione è importante ed è la prima cosa a cui si deve pensare quando si cerca di risparmiare su una piscina.

Scegliere la piscina giusta…

Uno dei modi più semplici per risparmiare è sicuramente quello di scegliere la piscina giusta.

Ad esempio, le piscine fuori terra costano meno delle piscine interrate, e sono in grado di darti tutto il piacere e i vantaggi di queste ultime. Esse sono molto spesso personalizzabili e possono adattarsi a qualunque tipo di ambiente esterno. Sono quindi la soluzione perfetta per chi vuole risparmiare senza rinunciare all’emozione di avere una piscina in giardino.

…e dalle giuste dimensioni

Anche le dimensioni giocano un ruolo fondamentale. Una piscina più piccola è sicuramente più economica, ma non per questo ti regalerà meno soddisfazioni.

Esistono tanti modi per valorizzare una piscina piccola. Si possono usare delle piante di ogni tipo per circondarla e creare uno spazio relax immerso nella natura, oppure delle luci LED che conferiscano alla piscina un’aria lussureggiante e alla moda.

Le fontane o le cascate danno un tocco in più alle piscine. Dopo aver piazzato una bella fontana non la riconoscerai più!

Anche l’idromassaggio è perfetto per rendere più piacevoli le tue giornate in acqua.

Chiedere più preventivi

Un altro consiglio per risparmiare è quello di richiedere preventivi a più venditori diversi, fino a trovare quello più economico e che riesce a rispondere meglio alle tue esigenze.

IVA per piscine

L’ultimo fattore da considerare quando si vuole installare una piscina è l’IVA. A seconda della quantità e della condizione delle tue abitazioni, l’IVA sulla piscina avrà un valore diverso. Clicca qui per avere informazioni dettagliate riguardo l’IVA sulle piscine e capire in quale categoria rientri.

Risparmiare sulla manutenzione

Il vero risparmio si ottiene ponendo l’accento sulla manutenzione. Mentre il costo di installazione va pagato una sola volta, i costi di manutenzione sono continui e a lungo termine potrebbero salire in modo esorbitante.

Scegliere i giusti materiali

Il primo elemento a cui prestare attenzione per risparmiare sui costi di manutenzione è il materiale con cui far realizzare la propria piscina.

L’acciaio è uno degli elementi più duraturi disponibili per la costruzione di piscine. Oltre a essere estremamente conveniente, è anche molto ecosostenibile poiché non ha bisogno di essere cambiato e buttato.

Le piscine in pannelli d’acciaio sono ottime per chi non vuole spendere cifre enormi in manutenzione e riparazione.

Manutenzione regolare

Un altro modo per risparmiare sulla manutenzione è pulendo spesso l’acqua e i filtri della piscina.

Grazie a una manutenzione regolare sarai in grado di accorgerti in anticipo di eventuali problemi che stanno nascendo, e potrai intervenire tempestivamente.

Anche mantenere l’equilibrio chimico dell’acqua, controllando i valori del pH e del cloro, aiuta a evitare la corrosione della piscina.

Usare l’energia solare per riscaldare l’acqua

Riscaldare l’acqua grazie all’energia solare permette di risparmiare grandi somme di denaro e aiuta a ridurre l’impatto ambientale della piscina.

Può essere costoso all’inizio applicare questo tipo di tecnologia, ma a lungo andare ti renderai conto di quanto stai risparmiando!

Il sogno di avere una piscina in giardino può essere realizzato, l’importante è utilizzare le giuste tecniche di risparmio e sapere come muoversi. Con questi consigli sarai in grado di avere una piscina tutta per te a un prezzo abbordabile e con ottimi costi di manutenzione.